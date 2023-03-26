У мережі з'явився запис розмови, нібито російського музичного продюсера Йосипа Пригожина (чоловік співачки Валерії) та мільярдера та колишнього сенатора Фархада Ахмедова. Достовірність голосів на записі не підтверджена.

Під час телефонної розмови, яка триває трохи більше півгодини, учасники діалогу в нецензурній формі засуджують дії керівництва росії, а також розмірковують про життя під санкціями.

"Йосип Пригожин", сказав, що російська влада "програла "Кварталу 95", а путін сам себе загнав у цю ситуацію.

Честно говоря, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушёл бы нах**. Всё равно страну отдал, считай.

За словами Пригожина, Сечін, Чемезов і Золотов об'єдналися проти Шойгу, "за глаза называют его дол*****м, ...хотят его снести".

Пригожин говорить про "нього", судячи з усього, маючи на увазі путіна:

Ты видишь, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, бл**ь, лишь бы спасти себя, бл**ь.

Ахмедов відповідає:

Он не спасёт, он за всё отвечает. У нас республика, федерация, президентская страна. Президент за всё это ответит. За всё. С него спросят... Они нас про***ли, наших детей, их будущее, их судьбу, бл**ь. Понимаешь?

Пригожин відповідає:

Если честно, то, конечно же, они преступники, бл**ь, ещё какие они преступники.

Ахмедов скаржиться на погіршення бізнесу та критику політику влади:

У нас таблица Менделеева, мы выживем, бл**ь! И где? Где? Скажи мне! И это ещё начало. Айсберг-то тает, бл**ь, и серьёзно тает, бл**ь. [...] Я не говорю уже.. Каждый день эта война сколько стоит?! Сколько невинных людей, бл**ь, там страдает? Столько крови пролито, бл**ь! Брат на брата, бл**ь. За что? Жили себе, бл**ь, прекрасно. Неосвоенные края, бл**ь, земли у нас по всей России, 86 субъектов, бл**ь. Бери и делай на**й, создай условия. [...] Нет, бл**ь, нам утроза, бл**ь, внешняя бл**ь! Все они на**й вступили, бл**ь, в НАТО. Всё по кругу, бл**ь. И они там у границы на**й, и стреляют ещё. Вот его дальновидная политика, бл**ь.

Йосип Пригожин, який у публічному житті є активним путіністом і підтримує війну, назвав аудіозапис фейком: