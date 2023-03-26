З початку березня російські війська запустили по Україні щонайменше 71 іранський безпілотник-камікадзе Shahed. Про це йдеться у щоденному огляді ситуації в Україні, який публікує розвідка Міноборони Великої Британії.

Атаки дрони у березні поновилися після двотижневої перерви наприкінці лютого.

Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотних літальних апаратів Shahed.

Російські війська запускають дрони-камікадзе з двох напрямків - з Краснодарського краю та Брянської області, що дозволяє окупантам націлитися на широкий сектор території України та скорочує час польоту до цілей на півночі країни.

Ймовірно, це також чергова спроба розтягнути українську ППО.

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА вперто заперечувала.

Лише 5 листопада глава МЗС Ірану вперше визнав поставки, але заявив, що вони були ще до збройного вторгнення в Україну і йшлося про "невелику" кількість дронів.