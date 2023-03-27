Глава Загальної федерації профспілок Ізраїлю ("Гістадрут") Арнон Бар-Давід оголосив про початок загального страйку на знак протесту проти відставки міністра оборони Йоава Галанта та загалом дій уряду, який продовжує просувати реформу юридичної системи попри розкол у суспільстві.

Досі Бар-Давід утримувався від цього крайнього заходу.

Я намагався уникнути страйку та закриття, але неможливо залишатися осторонь перед цією дискримінацією та поляризацією.

Страйк не вплине на роботу громадського транспорту. У найбільшому аеропорту Ізраїлю імені Бен-Гуріона працівники зупинили вильоти на знак протесту проти судової реформи. Бен-Гуріон прийме лише ті рейси, які вже вилетіли до аеропорту.

До страйку, зокрема, приєдналися мережі торгових центрів Big та "Азріелі". Аптеки та супермаркети продовжать працювати.

Протести в Ізраїлі проти юридичної системи тривають уже три місяці, але в неділю ввечері вони перейшли в нову фазу після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю відправив у відставку міністра оборони Йоава Галанта. На вулиці по всій країні вийшли тисячі людей.

У понеділок протести тривають. Головна демонстрація має розпочатися о 14:00 у будинку Кнесету, але люди почали збиратися тут ще з ночі.

До Кнесета приходять представники різних партій і рухів, але їх об'єднує одне - невдоволення реформою юридичної системи, яка може порушити рівновагу трьох гілок влади в Ізраїлі та фактично підпорядкує Верховний суд правлячій коаліції.

Серед тих, хто зібрався біля Кнесета - студенти, резервісти, голови муніципалітетів. Останні оголосили голодування і збираються тримати його доти, доки не розпочнеться "справжній діалог".