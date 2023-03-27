У столиці Ізраїлю, у Тель-Авіві, поліція силою розігнала масовий протест. Проти демонстрантів використовували водомети. Про це повідомляє The times of Israel.

Демонстранти заблокували центральну вулицю міста приблизно на п'ять годин. Десятки кінних офіцерів, які супроводжували важкі автомобілі та водомети, розігнали масову акцію протесту у Тель-Авіві.

Перед тим, як застосувати силу, поліція вела переговори з протестувальниками, більшість із яких зійшли з дороги добровільно. Після відходу демонстрантів комунальні служби розпочали прибирання сміття та вогнище з проїжджої частини.