В Україну доставили танки Leopard 2 від Німеччини - Spiegel [ Редагувати ]
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В понеділок, 27 березня, стало відомо про передачу Німеччиною танків Leopard 2 до України.
Про це повідомляє Der Spiegel.
"Танки Leopard 2 із Німеччини були передані Україні", - йдеться у матеріалі.
Це трапилось приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання танків.
Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив збільшити загальну кількість запланованих поставок з 14 до 18 танків Leopard 2 A6.
Раніше голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять у країну.
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