В понеділок, 27 березня, стало відомо про передачу Німеччиною танків Leopard 2 до України.

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Танки Leopard 2 із Німеччини були передані Україні", - йдеться у матеріалі.

Це трапилось приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання танків.

Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив збільшити загальну кількість запланованих поставок з 14 до 18 танків Leopard 2 A6.

Раніше голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять у країну.