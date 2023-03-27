Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, приїхав до Дніпропетровської області. Зокрема він відвідав Нікопольський район.

"У Дніпропетровській області відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та іншим населеним пунктам регіону", - написав Зеленський.

За його словами, близько 5 тисяч будівель у районі було пошкоджено, серед них медичні та освітні заклади. Потерпілим надають необхідну допомогу.

"Дякую кожному, хто працює задля відновлення та повернення нормального життя нашим людям! Все відбудуємо та відновимо", - додав президент.