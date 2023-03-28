Apple випустила оновлення операційної системи iOS 16.4. Компанія додала фуекцію для українців. Про це повідомляє The Verge.

Зокрема, в новій версії з’явився так званий предиктивний ввід ще для декількох мов, включаючи українську.

Крім того, з’явилася підтримка введення тексту за допомогою свайпів. Відтепер набирати текст можна, просто проводячи пальцями по клавіатурі.

Щоб встановити оновлення на вашому телефоні, необхідно перейти в "Налаштування" - "Загальні" - "Оновлення програмного забезпечення".

Оновлення iOS 16.4 можна встановити на смартфони починаючи від iPhone 8 до новіших версій. Проте деякі функції можуть все ж бути доступні не у всіх регіонах та не на всіх пристроях Apple.

iOS 16.4 має наступні зміни: