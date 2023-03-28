Оновлення iOS: в Apple додали функцію для українців [ Редагувати ]
Apple випустила оновлення операційної системи iOS 16.4. Компанія додала фуекцію для українців. Про це повідомляє The Verge.
Зокрема, в новій версії з’явився так званий предиктивний ввід ще для декількох мов, включаючи українську.
Крім того, з’явилася підтримка введення тексту за допомогою свайпів. Відтепер набирати текст можна, просто проводячи пальцями по клавіатурі.
Щоб встановити оновлення на вашому телефоні, необхідно перейти в "Налаштування" - "Загальні" - "Оновлення програмного забезпечення".
Оновлення iOS 16.4 можна встановити на смартфони починаючи від iPhone 8 до новіших версій. Проте деякі функції можуть все ж бути доступні не у всіх регіонах та не на всіх пристроях Apple.
iOS 16.4 має наступні зміни:
- 31 новий символ емодзі: тварини, жести рук, різного кольору серця;
- Підтримку VoiceOver для карт у застосунку "Погода";
- Сповіщення для веб-програм, доданих на головний екран
- Налаштування автоматичного затемнення відео при виявленні спалахів світла;
- Оптимізація виявлення збоїв на iPhone 14 і 14 Pro;
- Додавання запиту на покупку на батьківському пристрої;
- Виправлена проблема в роботі певних термостатів, які працюють у парі з Apple Home;
- Виправлення дублювання фотографій і відео в iCloud Shared Photo Library.
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