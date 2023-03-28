Проблема світового масштабу. Україна - найзамінованіша країна у світі. Росіяни засіяли вибухівкою третину наших земель. Під загрозою зараз посівна як на півдні, так і сході.

Сапери працюють понаднормово - обстежують кожен метр звільненої землі. Як працюють на Дніпропетровщині бачила Олена Мендалюк.

Олександр, фермер, орендує понад 4 тисяч гектарів землі у Криворізькому районі. На них вирощує зернові. Та значну частину ріллі вже рік, як не обробляли. Торік всього за кілька кілометрів від полів проходила лінія фронту.

Олександр, фермер:

Це поле у нас було, тут були прильоти касетними снарядами. Ми викликали піротехніків, ось оцю частину, що за посадкою, вже обробили. Хлопці перевірили, знайшли були касетні снаряди. Вони їх зірвали. А зараз, де ми стоїмо, уже трактори стоять в полі.

Сьогодні важка сільгосптехніка вже стоїть на полі. Чекає поки землі обстежать ДСНС.

На Дніпропетровщині до 10 тисяч гектарів землі заміновано. Максим сапером працює 13 років. Розповідає, роботи було багато і до повномасштабного російського вторгнення, але зараз її побільшало в рази. Та й небезпека суттєво зросла. Українські землі встелені сучасними боєприпасами, що не розірвалися. Лише на одній ділянці виявляли до 100 снарядів.

Максим, сапер:

Дуже багато сучасного й небезпечніше стало працювати. Ну і дуже багато роботи. Різні снаряди. І касетні, і міни, протитанкові, протипіхотні. Дуже багато. І саморобні.

На Дніпропетровщині за час війни піротехніки виявили й знищили майже 6 тисяч боєприпасів. Та ще понад 2,5 тисячі гектарів мають обстежити й провести розміновування. Вибухонебезпечні предмети шукають як із землі - металошукачами, так і з неба - дронами. І вже незабаром на допомогу саперам приїде броньована техніка.

Юрій Корецький, начальник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.:

Виділили кошти для піротехнічної машини важкого типу, яка виготовляється в Україні. Вона броньована, оснащена всіма засобами для полегшення роботи наших піротехніків.

На сьогодні 500 гектарів вже обстежено і розміновано. У першу чергу сапери працюють на полях. Аби аграрії могли безпечно провести посівну.

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Першочергові заявки на розмінування, які поступили від голів ОТГ, уже почали розмінування. Зараз перші стартували на Криворізькому районі, є ще декілька районів, у яких будуть продовжуватися розмінування.

Хоч із запізненням, але весняні польові роботи розпочне і фермер Олександр. Віджартовується, земля хоч відпочила. Тепер, після повного очищення від смертоносного залізяччя засіє лани соняшником. Прогнозує, урожай має бути гарним.

Олександр, фермер:

У цьому році у нас буде соняшник, бо ми ж по осені хотіли посіяти озиму, не вдалось, у зв'язку з обставинами. А зараз підготуємо ґрунт і будемо сіяти соняшник. Ну земля з однієї сторони перегуляла, відпочила. Буде соняшник і надіємося на хороший урожай. Погодні умови з вологою складаються хороші. Так що надіємося на хороший урожай.

За даними ДСНС, в Україні заміновано 30% території, за масштабами це як дві Австрії. На повне очищення підуть роки. Та сапери вже сьогодні працюють понаднормово - обстежують поля Дніпропетровщини, Харківщини та Херсонщини. Єдине, просять господарів угідь, не нехтувати власним життям, і у разі виявлення небезпечного предмета - викликати рятувальників.