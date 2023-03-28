Кому війна, а кому - шлях за кордон, подалі від військоматів. Утікачі від мобілізації стають дедалі винахідливішими. Найпопулярніші схеми на території прикордонного з 4 країнами Євросоюзу Закарпаття пов'язані із так званими зеленими ділянками кордону.

Порушники намагаються перетнути державну межу поза пунктами пропуску, або ж виїхати з України за допомогою підроблених документів. Інколи навіть ціною власного життя! Один день провела з прикордонниками у пошуках ухилянтів наша колега Ірина Ковальчук.

Ірина Ковальчук, кореспондентка:

По той бік річки Тиса - Євросоюз. Такий бажаний для порушників кордону. Попри небезпеку, обирають саме цю ділянку, аби дістися сусідньої Угорщини.

Ширина річки подекуди сягає сотні метрів. Стрімка течія, а ще холодна вода - згубила не одне життя!

Прикордонники розповідають, два тижні тому втікачі з човном намагалися перетнути тут кордон. Тіло одного з них досі не знайшли.

Євген Васерук, начальник відділу прикордонної служби "Вилок":

Під час переслідування почали тікати. Один з них заховався у чагарниках. Другий, кинувши човен, пірнув до річки.Організовувались пошукові заходи із залученням ДСНС, водолазної групи, але результатів не дали.

Не тільки річкою, а ще й горами! Аби втекти з України, уклоністи підкорюють Карпатські вершини!

Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:

3 чоловіків знайшли в горах - намагалися перетнути українсько-румунський кордон. Двоє замерзли, а в тертього,за інформацією румунських колег, стався серцевий напад і там і помер.

Лише мукачівські прикордонники зафіксували 18 смертельних випадків під час спроби незаконного перетину кордону. Втім, подібні історії не лякають порушників.

Ірина Ковальчук, кореспондентка:

Цілодобово зелену ділянку кордону охороняють прикордонники. Разом з Миколою і Сергієм вирушаємо на патрулювання.

Проконтролювати треба десятки кілометрів зеленої смуги. Допомагає прикордонникам охороняти кордон і німецька вівчарка на прізивсько Фред.

Микола Кметик, інспектор прикордонної служби:

Його функція - пошук порушника по запаховому сліду, виявляєм особу, поперджаєм, стійю Якщо не зупиняються, відпускаю собаку.

А ще - використовують сучасну техніку.

Сергій Шевеньков, водій прикордонної служби:

Це - переносний тепловізор. Самй незамінний помічник, особливо в нічну добу.

Лише з початку року затримали майже чотири сотні порушників. І це тільки на території Мукачівського прикордонного загону.

Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:

Здебільшого затримували чоловіків із зони бойових дій: Харківщина, Донеччина, Київщина, Миколаївщина, азараз - з Вінничини, Хмельниччини, Закарпаття.

Ще дві тисячі чоловіків намагались незаконно виїхати безпосередньо у пунктах пропуску.

Ірина Ковальчук, кореспондентка:

Це - пункт пропуску "Вилок". Тут фіксується чи не найбільше спроб перетину кордону за підробними документами.

Головне, кажуть прикордонники - прискіплива увага до деталей.

Прикордонники звертають увагу на мокрі печатки, звіряють з доступними базами даних, навіть телефонують у військомати.

На початку війни був наплив студентів, що вони навчаються за кордоном. Потім почалось багато підробок з військоматом- підробляли штампи, бланки.

Ретельно оглядають авто!

Дмитро Дубинець, інспектор прикордонної служби:

Багато людей практикували, що сюди ховали, самі переховувалися. Люди сюди сумки ховали, а самі були в ящиках. Наразі тенденція трохи спала!

У багажнику, на задньому сидінні - як тільки не намагаються сховатися втікачі.

Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:

Намагалась вивести свого чоловіка дружина, сховавши його між великими чемоданами у багажнику. У другому – 19-річна громадянка на задньому сидінні намагалась вивезти під ковдрою знайомого.

Одна з популярних схем - перетин кордону через систему "Шлях" під прикриттям волонтерства.

Втікачі стають дедалі винахідливішими, і постійно намагаються перехитрити прикордонників.

Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:

Наприклад, особа може зайти на пункт пропуску пішки і намагатися підсісти у транспортний засіб. Або приїхати на одному, а пересісти у вже оформлений.

Допомагають втікачам і ділки. Це здебільшого - колишні контрабандисти.

Олександр, заступник начальника головного оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону:

Організатори, виконавці, провідники, які ведуть через гірську лісисту місцевість. Доводять до лінії держкордону, можуть проводити на території суміжної держави - це в нас Словаччина, Польща, Угорщина. По грошовій винагороді у нас у практиці від 1000 доларів до 15 тис дол.

Ось один із останніх випадків.

Олександр, заступник начальника головного оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону:

Організатори підшукали осіб в Ужгородському районі - особи вихідці з Харківської обалсті, організатор та його 5 посібників довезли ухилянтів в Мукачівський район і пробували їх незаконно переправити. Усім повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід.

За час війни відкрито майже пів сотні кримінальних проваджень, а загальна сума заобіжних заходів сягає 30 мільйонів гривень.