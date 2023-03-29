Померла легенда української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна [ Редагувати ]
На 92 році життя померла легендарна українська гімнастка, заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна. Про це повідомляє НОК України
Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної.
Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні.
За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України".
В НОК відзначають, що школа Дерюгіної заклала міцний фундамент і дає змогу виводити на п'єдестал пошани нові таланти України.
На 92 році життя відійшла у вічність легенда світової художньої гімнастики, Герой України, заслужений тренер України Альбіна Миколаївна Дерюгіна.
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