Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС (відео) [ Редагувати ]
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на територію Запорізької АЕС в Енергодарі, яку захопили російські окупанти.
До складу делегації входять 11 осіб, у тому числі троє інспекторів, які прибули для ротації та залишаться на АЕС на два місяці. Їх супроводжують сім представників Департаменту безпеки та підтримки ООН.
Це другий візит глави МАГАТЕ до Запорізької АЕС, перший відбувся 1 вересня 2022 року. Напередодні Гроссі разом із президентом України Володимиром Зеленським побували на території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС), яка була обстріляна військами рф.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
Наприкінці листопада у кремлі спростовували підготовку до відходу з ЗАЕС. 10 грудня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про прогрес у переговорах з Україною та рф щодо створення зони безпеки навколо ядерного об'єкта.
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