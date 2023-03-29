Трагедія на полігоні у "Десні": у ДБР назвали причину загибелі військових [ Редагувати ]
Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що військові у навчальному центрі у "Десна" Чернігівської області загинули через детонацію артилерійського снаряду.
Про це повідомляє радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", - сказала Сапьян.
Вона додала, що зараз тривають експертизи й досудове розслідування.
"Подібні кримінальні провадження щодо наших військових люблять тишу", - наголосила радниця.
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