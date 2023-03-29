У Зеленського відповіли Кремлю щодо "довгих термінів" закінчення війни [ Редагувати ]
Війну, яку росія розв'язала проти України, можна завершити дипломатичним шляхом. Для цього у Москві має відбутися перезавантаження.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Він зазначив, у Кремлі помиляються, заявляючи про "довгі терміни" завершення війни. Її можна закінчити після виведення російських військ з України.
"Щоб це сталося, у москві має відбутися перезавантаження, змінитися переговорний суб’єкт", - додав радник голови ОП.
Подоляк зазначив, що поразки окупаційних військ на полі бою можуть пришвидшити рішення москви. Тому він закликав партнерів посилити постачання зброї.
#Пєсков/#Лавров помиляються: війну можна завершити дипломатичним шляхом. Якщо Рф негайно залишить окуповані землі. Щоб це сталося, у Москві має відбутися перезавантаження, змінитися переговорний суб’єкт. Цього можна досягти через нові поразки армії Рф. Збільшуємо постачання зброї— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2023
по темі
Китай не надасть росії зброю, бо в цьому немає сенсу
В України та Збройних сил достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахму
Ім'я військового ЗСУ, якого російські окупанти захопили в полон та розстріляли за слова "Слава Україні!", практично встановлено
Дружина російського військового під час телефонної розмови з ним радісно розповідала, як він вбиває людей в Україні
Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що військові у навчальному центрі у "Десна" Чернігівської області загинули через детонацію артилерійського снаряду