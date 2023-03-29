Війну, яку росія розв'язала проти України, можна завершити дипломатичним шляхом. Для цього у Москві має відбутися перезавантаження.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Він зазначив, у Кремлі помиляються, заявляючи про "довгі терміни" завершення війни. Її можна закінчити після виведення російських військ з України.

"Щоб це сталося, у москві має відбутися перезавантаження, змінитися переговорний суб’єкт", - додав радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що поразки окупаційних військ на полі бою можуть пришвидшити рішення москви. Тому він закликав партнерів посилити постачання зброї.