Росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці: влучили ракетою по дитсадку [ Редагувати ]
Російські військові у середу, 29 березня, нанесли авіаудар по Авдіївці. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він повідомив, що загарбники влучили ракетою по дитячому садочку. Також постраждав багатоповерховий будинок навпроти.
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