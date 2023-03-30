Мега-маневри. На полігонах Європи - знову військові злагодження. Північно-Атлантичний Альянс проводить багатонаціональні навчання в різних країнах НАТО. У планах - провести вишкіл і на кордонах із Україною. Що стане сигналом для кремля, кажуть наші союзники. Тетяна Логунова - про маневри докладніше.

Ці навчання німецька преса називає не інакше, як "мега-маневрами". На військовому полігоні на півдні країни тренуються майже дві тисячі бійців з 18 країн, що входять до Північно-Атлантичного Альянсу. Задіяні артилерія, важка бронетехніка та бойова авіація. Керують процесом американські військові.

Стівен Мареніен, генерал-майор:

Цьогоріч ми вперше відпрацьовуємо нові елементи, а саме комунікацію між партнерськими місіями. Ми проводимо маневри тут, в Німеччині, синхронно з військовими у Данії та Румунії. Тобто на території від Балтійського до Чорного моря.

Мета вишколу, який триватиме до п'ятого квітня, - досягти ідеальної координації між військовими із різних країн. На випадок, якщо їм доведеться спільно відповідати на потенційну ворожу агресію.

Стівен Мареніен, генерал-майор:

Вже зараз до НАТО входять 30 країн, а з ратифікацією членства Швеції та Фінляндії, їх буде 32. Важливо, щоб усі ми могли діяти разом і злагоджено. Ми відпрацьовуємо спільні дії зараз, щоб у разі, якщо нам колись доведеться бути разом у бою, ми не навчалися на ходу.

Фінляндія вже приймає участь у навчаннях НАТО. Щоправда, не в Німеччині, а в Естонії. Там нині відбуваються маневри бойової авіації Альянсу. Учасники - США, Франція, Нідерланди та Естонія.

Росс Аллен, посол Великої Британії в Естонії:

Ці навчання - про три важливі речі. Про сумісність - ми вчимося працювати разом. Про згуртованість між союзниками та партнерами. Та про наше зобов'язання спільно захищати Естонію, НАТО та Європу.

Багатонаціональні навчання - нині, схоже, один із пріоритетів НАТО. Тільки у березні їх було кілька. Вишкіл проходив у Норвегії, Словаччині та Польщі. І от знову Варшава планує провести спільні тренування на своїх полігонах - разом із німецькими та американськими військовими. І такі маневри на кордоні з Україною - за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса - будуть сигналом для кремля - Альянс сильний і згуртований, як ніколи.

Ще один сигнал для москви - підтримка України. Напередодні Німеччина погодила збільшення військової допомоги нашій державі. Бюджетний комітет Бундестагу проголосував за виділення 12 мільярдів євро. Не одномоментно, а протягом наступних років. Ці гроші підуть на закупівлю озброєння для Києва - комплексів протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів.

Від початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні озброєнь на суму близько трьох мільярдів євро. Останні надходження - цього тижня. Збройні Сили отримали від німців 18 танків "Леопард2А6".