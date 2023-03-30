У четвер, 30 березня, у Київській області можливі відключення світла. Також обмеження є й у Чернігівській та Житомирській областях. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Наразі через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів.

За даними оператора, в центральному регіоні завершились аварійно-відновлювані роботи на одному з енергооб’єктів, що дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області.

Однак, обмеження споживання все ще застосовуються в Житомирській області.