В Брюсселі відкрилась виставка з роботами 12 українських художників, завершити яку збираються за кілька тижнів аукціоном портретів президента Володимира Зеленського та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Олена Абрамович була на відкритті і розкаже більше.

Королівські галереї, Брюссель. На відкритті виставки "Українська дванадцятка" зібрався чималий натовп - дипломати, культурні діячі, митці. Засновники галереї - Пітер та Клер - роботи українських художників та майстрів демонструють уперше. Взялися за це, коли зрозуміли, на скільки великий інтерес зараз до нашого мистецтва.

Пітер Фандерхай та Клер Сопа, засновники галереї Portraits International (Брюссель):

Ми їхали в потязі, Пітер читав газету - Файненшнл Таймз і побачив там портрет фантастичного художника - Богомазова. Тут у галереї є постери з його малюнками, а ось оригінал. Він український футурист, вважається забутим футуристом.

Галеристи поїхали на виставку картин авангардиста Олександра Богомазова і там домовились із власником приватної колекції позичити кілька його робіт. Уже в Брюсселі познайомились з українською кураторкою, яка допомогла привезти праці інших українських митців.

Пітер Фандерхай та Клер Сопа, засновники галереї Portraits International (Брюссель):

Тож у нас все почалося з одного художника, який помер майже 100 років тому, а в результаті маємо 12 - в тому числі сучасних митців, з дуже різними стилями - керамікою, аквареллю, графікою. Всі дуже сучасні, але з чітким звʼязком з Україною - через пейзажі, матеріали.

На картинах - писанки, хустки - україна читається усюди, особливо на пляжних замальовках від херсонського художника Євгена Петрова. Тим часом скульптури від киянки Лізи Портнової - демонструють сучасний погляд на кераміку.

Ліза Портнова, керамістка з Києва:

Я привезла - надала серію аніманістичних скульптур. Вони являють собою трансформацію такого нашого традиційного мистецтва як гончарство.

Із авторів приїхали на виставку лише жінки-мисткині. Серед них - також киянка Альона Кузнєцова.

Альона Кузнєцова, художниця з Києва:

Це була довга подорож, самих робіт також. Це дуже симптоматично так, бо в мене тут серії дві і вони про дороги, про подорожі і про час. Коли ти вихоплюєш певні моменти з цього краєвиду, коли ти 2 доби подорожуєш, або більше.

Організацією довезення частини картин займалась Ірина Белан. Коштувало їй це чимало зусиль, але саме такою бачить свою місію. Каже, надихнулась допомагати митцям, коли прочитала колонку від української письменниці.

Ірина Белан, співорганізаторка виставки:

Оксана Забужко, мені здається, "Жінка з валізою". І вона сказала дуже гарні речі. Про Україну до війни знали тільки через жінок, які тут допомагали хворим. Всі, хто зараз опинився у Бельгії - повинні грати роль амбасадорів - на усіх рівнях.

Погоджуються з такою позицією і самі амбасадори.

Наталія Аношина, тимчасова повірена України в Бельгії та Люксембурзі:

Особливо зараз, під час війни, коли наші військові протистоять на фронті, це ще одна можливість для нас показати, що ми незламні.

А ще чергова нагода нагадати світу про Україну і війну не лише через новини з руйнаціями, каже німецька Євродепутатка Віола фон Крамон.

Віола фон Крамон, німецька євродепутатка:

Це найкраща нагода для українців скористатися цією мʼякою силою - продемонструвати, що роблять митці і з чим виходить Україна на передову авангарду. І це все дійно вражає, і навіть важко уявити, скільки ще всього є в Україні, чого ми не бачили.

На завершення виставки організатори планують влаштувати аукціон.

Пітер Фандерхай та Клер Сопа, засновники галереї Portraits International (Брюссель):

Ми надішлемо відкрите запрошення до митців в Європі, Україні та усьому світі надіслати свої найкращі портрети президента Зеленського та президентки фон дер Ляєн з Європейської комісії - ми їх покажемо, а в останні 2 тижні виставки ми продамо їх на аукціоні.

Усі виручені кошти галеристи віддадуть організаціям, які допомагають українцям, що постраждали від війни - одній в Бельгії, іншій в Україні.