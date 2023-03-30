Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна: Синєгубов розповів про найнебезпечніші райони Харківщини (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати територію Харківської області. По Куп'янському напрямку проходить лінію фронту, а прифронтові та деокуповані території надзвичайно забруднені ворожими мінами та снарядами. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
По місту Харкову ударів ми не зафіксували останнім часом, натомість ворог продовжує обстрілювати місто Куп'янськ, місто Вовчанськ, Дворічну. Так само ворог обстрілює щодоби в середньому від 15 до 30 населених пунктів, які знаходяться на кордоні з російською федерацією. Нажаль від цих обстрілів у нас щодня страждає цивільне населення. Зокрема вчора постраждала 13-річна дівчинка, її доставили в лікарню. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості...
По Куп'янському напрямку у нас проходить лінія фронту. Ворог щодня намагається атакувати позиції наших військових, однак зазнає втрат і відступає.
Очільник Харківщини повідомив, що в області досі гострою залишається проблема з розмінуванням. На цьому тижні місцева влада заборонила відвідування кладовищ на деокупованих територіях. На черзі - розмінування 250 тис. га сільськогосподарських угідь.
До нас на Харківщину направлені зведені додаткові розрахунки саперів і вибухотехніків зі всієї нашої держави, їх працює вже більше 20-ти. Через тиждень ця кількість буде біля 30-ти. Це більше 100-150 людей і більше 50 одиниць техніки у нас наразі працює над розмінуванням. Відповідно ми розміновуємо підходи до ліній електропередач, щоб відновити електропостачання на деокупованих територіях. І сьогодні у трьох населених пунктах Куп'янського району, це майже тисяча людей, отримали електроенергію, якої було майже 7 місяців.
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