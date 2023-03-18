Жителям прифронтових територій Харківщини пропонують тимчасово виїхати, щоб вберегти себе. Насамперед пропонують евакуюватися людям з зон активних бойових дій. Перш за все це Дворічна та Куп'янський район. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ми проводимо бесіди з кожним домоволодінням, кожним власником, з мешканцями, пояснюючи, що це перш за все їх безпека. Бо люди навіть інколи не хочуть виїжджати за межі міста Харків та Харківської області, навіть коли пропонуємо їм тимчасове помешкання. Нещодавно вивезли 50 маломобільних людей до Житомира, там були підготовлені спеціальні місяця, спеціальні помешкання. Всі абсолютон заявки на евакуацію ми відпрацьовуємо з місцевою владою та волонтерськими організаціями.

Очільник Харківщини запевнив, що з лінії фронту вивезли абсолютно всіх дітей.

У випадках, коли все ж такі у прифронтових районах залишаються маломобільні люди та діти, тут ми відпрацьовуємо з Національною поліцією, навіть приймаємо рішення щодо обовязкової евакуації. Звичайно не можемо вивезти людей під руки, однак, скажімо так, дуже наполегливо над цим працюємо.

Олег Синєгубов запевнив, що евакуація всіх людей проводиться з обов'язковим подальшим розселенням, наданням статусу переселенців, оформленням соціальних виплат і наданням гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, уряд дозволив примусову евакуацію дітей з зони бойових дій.