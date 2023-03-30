На Миколаївщині торік горіли понад 2 тисяч гектарів лісів. Це у 400 разів більше, ніж у 2021 році. І це все через обстріли росіян. Ворог не жалів снарядів для прифронтових районів, тож через постійні вибухи тут виникали лісові пожежі.

Хоча війна ще не закінчилася, але в регіоні вже взялися за відновлення зелених насаджень. Навіть на деокупованих територіях на безпечних ділянках. Очікується, що це буде наймасштабніша висадка лісу за півстоліття на Миколаївщині.

Ось так обережно висаджують дуби та сосни. Роблять це, як і понад сотню років тому, за скандинавською технологією.

Невдовзі на Баштанщині з'явиться молодий ліс. На трьох гектарах у рамках екологічної програми Президента "Зелена країна" висадили 14 тисяч сіянців. А ще недавно тут точилися запеклі бої.

Микола Гордієнко, директор філії "Баштанське лісове господарство":

Тут були бліндажі, наші окопи, тут стояли наші військові. Тут стояла техніка. Тут раніше були лісові культури. Вони 2007 року були пройдені пожежами.

Через ворожі обстріли вигоріла рекордна кількість лісів Миколаївщини. А п'ята частина зелених територій області замінована. І такі проблеми не лише на півдні.

Юрій Болоховець, голова Державного агенства лісових ресурсів України:

У нас фактично боями різної інтенсивності було охоплено близько 3 млн га лісів. Це величезні території, які потрібно зараз розмінувати, бо гинуть і звичайні люди, і працівники лісового господарства. Потім їх потрібно відновити. В деяких випадках повністю, в деяких частково.

На Миколаївщині завжди була небагато лісів. А війна і те понищила. Проте невдовзі планують ситуації покращити. Зокрема, і завдяки збільшенню фінансування. Загалом же цьогоріч в області мають засадити лісами майже 3 тисяч гектарів. Для Баштанщини це не лише питання екології.

Владислав Дмитрів, начальник Баштанської районної військової адміністрації:

Основним видом діяльності нашого району є вирощування сільгосппродукції. Сьогодні настільки ця ситуація пов'язана з аграрним сектором. Знищення лісів і лісосмуг вкрай негативно вплине на аграрний сектор.

То ж до такого важливу проєкту, як відновлення лісів, долучилися і військові.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Саджанці символізують мир. Земля, яка потерпала від війни, зараз відроджується. Це починається з полів та лісів. Символічно, що це роблять військові, які ці ліси захищали.

Наскільки трагічними можуть бути для природи наслідки агресії росіян не з чуток знає Леонід. Ще донедавна він працював майстром лісу на території заповідної Кінбурнської коси. Втекти з окупованого півострова чоловіку вдалося дивом, а от про долю деяких колег невідомо і досі.

Леонід Шульга, лісничий Миколаївського лісництва:

8 тисяч з половиною там засаджено лісом. Близько 4 тисяч га згоріло. З них десь тисячу - верхова пожежа пройшла. І решту пройшла низова пожежа.

Зараз Леонід працює в Миколаєві. Загалом з прифронтових та окупованих територій в безпечні регіони України переїхали та працевлаштувалися майже 15 тисяч співробітників лісництв. Але головна проблема на сьогодні - розмінування. На це можуть піти роки. Тож людей просять зайвий раз не відвідувати ліси.