Нові санкції: Японія заборонила експорт дронів до росії [ Редагувати ]
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Японія розширила санкції проти росії, заборонивши експорт безпілотників, сталі та алюмінію. Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни.
Заборона діятиме з 7 квітня. Під експортні обмеження також потрапили:
- вироби зі сталі та алюмінію,
- космічні апарати та компоненти для них,
- авіаційні та корабельні двигуни,
- котли,
- екскаватори,
- бульдозери,
- електроустаткування,
- оптичне обладнання,
- оптоволокно,
- іграшки та інше.
Нагадаємо, минулого тижня Україну відвідав премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він оголосив про новий пакет допомоги Україні на 5,5 мільярда доларів.
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