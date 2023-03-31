Американська газета The Wall Street Journal опублікувала редакційну статтю, присвячену затриманню свого журналіста Евана Гершковича в Єкатеринбурзі. ФСБ звинуватила американського журналіста у шпигунстві.

Редакція закликала адміністрацію Джо Байдена домагатися звільнення журналіста, а також розглянути можливість "дипломатичної та політичної ескалації" з росією.

Висилання посла Росії у США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, буде мінімумом, на який можна очікувати. Перший обов'язок уряду США - захищати своїх громадян, і зараз багато урядів вважають, що можуть безкарно заарештовувати і саджати у в'язницю американців.

На думку журналістів WSJ, арешт Гершковича "підсилює звичку Кремля брати у заручники американців і є ще одним свідченням того, що росія відокремлюється від спільноти цивілізованих націй".

Президент Володимир Путін тепер несе відповідальність за здоров'я та безпеку Евана Гершковича.

Евана Гершковича затримали у Єкатеринбурзі 29 березня. ФСБ РФ стверджує, що журналіст The Wall Street Journal збирав секретні відомості про одне з підприємств російського ВПК. У Кремлі додали, що Гершковича "взяли на місці злочину".

30 березня Лефортівський суд санкціонував арешт журналіста за звинуваченням у шпигунстві. За статтею 276 КК Гершковичеву може загрожувати від 10 до 20 років позбавлення волі.

За даними "Медузи", кореспондент WSJ писав матеріал про ставлення місцевих мешканців до ПВК "Вагнера" та російську "спецоперацію" в Україні.