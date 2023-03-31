На фронті загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов [ Редагувати ]
У госпіталі від отриманих у бою травм помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Віталій був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. А також депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання.
Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення.
Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху. У героя залишилась дружина та дворічна донька.
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