У боях з російськими окупантами на Сході України загинув український актор Антон Прасоленко. Про це повідомив психолог Андрій Козінчук.

Чувак, який жив в Києві, робив роботу, жив з дівчиною і мутив стосунки, грав в аматорському театрі (чо аматорському? Просто в театрі), мав сонячні дні і екзистенційні кризи.

Антон геть не з моєї бульбашки. Моя бульбашка складається з маскуліних мужланів з досвідом війни за плечима, з міцними цигарками і не менш міцними словами. Ми з Антоном бачились декілька разів здаля, просто в нас є спільні друзі.

Антон тонка душевна організація. Але він не зміг лишитися осторонь і далі жити в своєму світі, а пішов на війноньку. Знаючи, шо він не сильно шарить в цьому, він вчився з нуля. І за рік вийшов на ніх***вий рівень професійності. Але снаряд і уламки не питають наскільки ти хороший чи не сильно.

Антон брав участь в бойових діях на Сході. В самому пеклі, аби потрапити в рай. Сьогодні він помер в шпиталі від отриманих поранень.