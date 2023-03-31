На фронті загинув актор Антон Прасоленко [ Редагувати ]
У боях з російськими окупантами на Сході України загинув український актор Антон Прасоленко. Про це повідомив психолог Андрій Козінчук.
Чувак, який жив в Києві, робив роботу, жив з дівчиною і мутив стосунки, грав в аматорському театрі (чо аматорському? Просто в театрі), мав сонячні дні і екзистенційні кризи.
Антон геть не з моєї бульбашки. Моя бульбашка складається з маскуліних мужланів з досвідом війни за плечима, з міцними цигарками і не менш міцними словами. Ми з Антоном бачились декілька разів здаля, просто в нас є спільні друзі.
Антон тонка душевна організація. Але він не зміг лишитися осторонь і далі жити в своєму світі, а пішов на війноньку. Знаючи, шо він не сильно шарить в цьому, він вчився з нуля. І за рік вийшов на ніх***вий рівень професійності. Але снаряд і уламки не питають наскільки ти хороший чи не сильно.
Антон брав участь в бойових діях на Сході. В самому пеклі, аби потрапити в рай. Сьогодні він помер в шпиталі від отриманих поранень.
Антон Прасоленко був лауреатом Всеукраїнського дитячого фестивалю естрадного мистецтва "Топ-Топ", організованого Міністерством культури і туризму України. Служив актором у столичному театрі "Вавилон".
по темі
У боях за Бахмут загинув Юрій Олександрович Коваленко, науковець-археолог, який до служби у війську працював у Державному заповіднику "Глухів"
У нього залишилась донька Єва, якій ще немає року
На фронті загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко. 24 лютого 2023 року він отримав поранення на Вугледарському напрямку та потрапив у полон. Помер через 4 дні. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільскої райради Михайло Сімашкевич
Президент Володимир Зеленський назвав його "людиною-символом" і "прикладом хоробрості". І разом із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін - приніс квіти полеглому герою.
У пʼятницю, 10 березня, у Києві, в Михайлівському соборі прощаються з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний "Да Вінчі"