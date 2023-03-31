Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: є поранені [ Редагувати ]
У пʼятницю, 31 березня, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юлія Баришева розповіла про те, що вдень російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару є поранені.
В результаті ракетного удару двоє людей отримали легкі поранення, їм на місці було надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися. В одному з будинків було заблоковано жінку та дитину 2022 року народження, їх уже звільнили рятувальники. Також пошкоджено три житлові будинки, два будинки частково зруйновано.
При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "прильоти" були в Комунарському районі Запоріжжя
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