Зеленський про ядерні погрози путіна: свідчать про невдалу зустріч з главою Китаю [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Бажання диктатора володимира путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем пройшла невдало.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з нагоди деокупації Бучі.
"Якщо ви хочете мою особисту думку. Сигнал, що Росія хоче розташувати свою ядерну зброю в Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія, під керуванням Путіна втратила", - заявив Зеленський.
На його думку, російському диктатору путіну необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою.
"Вони почали криваву війну і вже зрозуміло, чим вона закінчиться. Питання в тому, що він не жаліє наших людей, але й не рахує своїх людей. Але то справа РФ", - зауважив президент.
Зеленський також вважає, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі свідчить про втрату суб'єктності режиму лукашенка, адже він більше не вирішує, яку зброю буде розміщено на його території.
по темі
У середу, 29 березня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні
Російська федерація обов'язково отримає відповідь за кожен удар по українських містах
Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом, вагомий міжнародно-правовий результат для України
Президент Володимир Зеленський у річницю бомбардування росіянами драматичного театру у Маріуполі заявив, що Україна знайде усіх винних
Понад 170 тисяч квадратних кілометрів в Україні залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися