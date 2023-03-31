Бажання диктатора володимира путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем пройшла невдало.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з нагоди деокупації Бучі.

"Якщо ви хочете мою особисту думку. Сигнал, що Росія хоче розташувати свою ядерну зброю в Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія, під керуванням Путіна втратила", - заявив Зеленський.

На його думку, російському диктатору путіну необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою.

"Вони почали криваву війну і вже зрозуміло, чим вона закінчиться. Питання в тому, що він не жаліє наших людей, але й не рахує своїх людей. Але то справа РФ", - зауважив президент.

Зеленський також вважає, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі свідчить про втрату суб'єктності режиму лукашенка, адже він більше не вирішує, яку зброю буде розміщено на його території.