Зеленський пообіцяв росіянам за їх злочини влаштувати новий Нюрнберг [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна та її партнери повинні докласти усіх зусиль для того, щоб росія та її громадяни понесли максимальну відповідальність за свої злочини.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, необхідно зробити все для того, щоб прискорити роботу заради трибуналу щодо агресії росії та заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців.
"Заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримають стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг - щодо рашистів", - заявив Зеленський.
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