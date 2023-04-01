Окупанти випустили по Херсонщині понад 430 снарядів: є жертви [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 31 березня, окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомляється у Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Ворог випустив 439 снарядів з важкої артилерії, авіації та "Градів".
За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 5 разів.
Прокудін розповів, що 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.
На жаль, є жертви серед цивільного населення: 3 людини загинули, 2 - зазнали поранень.
Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 31 березня було евакуйовано 91 цивільну особу.
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