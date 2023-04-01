Реалії українського тваринництва: історія ферми на Черкащині [ Редагувати ]
Пережили рік повномасштабного вторгнення і мріють про розвиток бізнесу і перемогу. Виживали в умовах блекауту, шукали корми для худоби й шляхи для реалізації своєї продукції. Усе це реалії українського тваринництва. Лише на Черкащині нині діє два такі господарства, і жодне з них за цей час не припинило свою роботу, а деякі навіть збільшили поголів'я великої рогатої худоби.
Корова оберігає своє новонароджене маля. Теляті немає ще й доби, тож за ним спостерігає доглядачка Наталія. Роботи у тваринному дитсадку, каже, чимало.
Наталія Діброва, доглядачка за тваринами:
Прийшла, прибрали, підвели, завели їсти, прибрали за телятам, підсували, прибирали. І так цілий день.
Загалом на цій фермі щороку народжується до двох сотень телят. Тут вирощують абердино-ангуську породу. Саме її бики дають легендарне мармурове м'ясо.
Ця худоба потребує вільного утримання, бо ж на 20% якість м'яса залежить від умов проживання, а ще на 40% від якості харчування.
Заготівля кормів стала великою проблемою для фермерів під час повномасштабної війни. Адже для майже шести сотень голів худоби потрібно було зробити запаси їжі, а ціни зросли. Наступний виклик - робота в умовах дефіциту світла.
Анатолій Тищенко, директор племінного заводу компанії:
У нашому регіоні більше світла не було, ніж було, часто включали генератори, бо працювати потрібно було. І велика дяка працьовитості наших людей, бо без них багато б не вийшло.
Попри всі перепони, на фермі вирішили не скорочувати поголів'я, і зараз навіть мають приріст. Доходи, звісно, скоротилися, але рятують ситуацію замовлення від мереж супермаркетів та ресторанів.
Михайло Зеленко, керівник напрямку тваринництва компанії:
Рентабельність становить 3%, але це дозволяє нам платити податки, виплачувати людям зарплату. Бургерна котлета спроможна іти на експорт, ми можемо виробляти її в великій кількості, навіть брали участь у Саудівській Аравії на ярмарку, отримали гідну оцінку.
Загалом на Черкащині діє близько двохсот господарств, що займаються тваринництвом. І хоч рік повномасштабного вторгнення був надскладним, жодне не припинило роботи.
Лідія Гармаш, керівниця відділу Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації:
У сільськогосподарських підприємствах області утримується 104 тисячі голів ВРХ, з них 43 тисячі корів, надійна продуктивність корів на сьогодні склала 7,5 тисяч кг, що на 600 кг більше показника минулого року.
І фермери сподіваються, що у 2023 не тільки залишаться на плаву, а й розвиватимуться.
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