Безкоштовні уроки акторської майстерності від французьких акторів. Зараз у Києві паризький "Театр дю Солей" на чолі з режисеркою Аріаною Мнушкіною. Закордонні гості кажуть: приїхали підтримати українців у тяжкий час і водночас поділитися своїми знаннями та вміннями з місцевими акторами театру та кіно. Як проходять тренінги - бачила наша знімальна група.

Шість-сім годин щодня. Це не заняття заради галочки, а справжній творчий процес - кажуть учасники воркшопу від французького "Театру дю Солей". Тамара Антропова на сцені - мало не з дитинства! Каже, попрацювати разом із паризькими акторами - для неї неабиякий досвід.

Тамара Антропова - актриса театру та кіно:

Я впевнена, що це подія історичного масштабу для України, це те, що для нас приїхала Аріана Мнушкіна, я вважаю, що мені просто пощастило бути тут. Соромно зізнатися, на жаль, мені здається, що я тільки зараз зрозуміла, що таке імпровізація.

Кочова школа паризького "Театру дю Солей" у Києві вперше. Майстер-класи проводять актори з багаторічним стажем.

Арман Сарібікян - актор "Театру дю Солей":

Я в театрі 14 років і потрапив через стаж, воркшоп, який театр організував в 2009 році. Наш спосіб театру і те, що вони знають, їх освіта - дуже різні.

"Театр дю Солей" із перших днів повномасшабного вторгнення росії в Україну збирає кошти для підтримки українських служителів сцени. Адже театр - це мистецтво, що впливає на розвиток людства, реагує на те, що відбувається за вікном, наголошує драматург Аріан Мнушкін. Саме тому в умовах війни - легендарна трупа тут, у Києві.

Аріан Мнушкін - режисерка "Театру дю Солей":

Я без кінця спостерігаю за тим, що відбувається в Україні. І одного дня я зрозуміла, що вже не можу просто дивитися телевізор. Запропонувала акторам трупи щось зробити. І ось ми тут.

До майстер-класів "Театру дю Солей" уже приєдналося близько сотні учасників. Долучитися всі охочі можуть до п'ятого квітня.