Ілон Маск збирається відвідати Китай та зустрітися з прем'єром Держради [ Редагувати ]
Глава американських технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск на початку квітня планує відвідати Китай та зустрітися з прем'єром Державної ради КНР Лі Цяном. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.
За даними агентства, точна дата поїздки залежить від того, коли буде вільний час для зустрічі у Лі.
Перед тим, як очолити уряд КНР, 63-річний Лі Цян керував Шанхаєм на посаді секретаря партійного комітету Шанхаю. Він, зокрема, відповідав за карантин у місті під час пандемії COVID-19, який був одним із найжорсткіших у Китаї та у всьому світі.
Якщо візит Ілона Маска до Китаю відбудеться, це буде його перша поїздка до країни з початку пандемії і відколи голову КНР Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін. Востаннє Маск приїжджав до Піднебесної на початку 2020 року.
Китай є другим за величиною ринком після США для компанії Tesla, з 2019 року тут працює один з заводів компанії. На звернення Reuters з проханням прокоментувати можливий візит Ілона Маска до Китаю агентству не відповіли ані в Tesla, ані в Держраді КНР.
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