У місті Белвідір (США, штат Іллінойс) під час концерту обвалився дах театру "Аполлон". У результаті загинула людина, 28 отримали поранення. Про це повідомляє CBS із посиланням на пожежну службу.

У програмі концерту були заявлені death-metal групи Morbid Angel, Revocation та Skeletal Remains. У залі, розрахованому на 1 500 глядачів, було майже 260 людей.

Інцидент стався через півгодини після початку концерту. Ймовірно, причиною став сильний вітер, пориви якого сягали 144 км/год.

Голова міської пожежної служби Шон Скадл уточнив, що 5 людей було госпіталізовано з тяжкими травмами. 18 отримали травми середньої тяжкості, ще 5 - незначні поранення.