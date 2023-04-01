У США через обвал даху на концерті одна людина загинула, 28 поранені (відео) [ Редагувати ]
У місті Белвідір (США, штат Іллінойс) під час концерту обвалився дах театру "Аполлон". У результаті загинула людина, 28 отримали поранення. Про це повідомляє CBS із посиланням на пожежну службу.
У програмі концерту були заявлені death-metal групи Morbid Angel, Revocation та Skeletal Remains. У залі, розрахованому на 1 500 глядачів, було майже 260 людей.
Інцидент стався через півгодини після початку концерту. Ймовірно, причиною став сильний вітер, пориви якого сягали 144 км/год.
Голова міської пожежної служби Шон Скадл уточнив, що 5 людей було госпіталізовано з тяжкими травмами. 18 отримали травми середньої тяжкості, ще 5 - незначні поранення.
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