Окупанти вдарили ракетами по Авдіївці: є руйнування (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 1 квітня, завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
За його словами, перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга - також в інфраструктурний об'єкт.
"Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих", - написав Єрмак.
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