Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу [ Редагувати ]
Шевченківський районний суд у Києві обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді домашнього арешту на 60 діб.
Про це повідомляє спілка православних журналістів у Telegram.
Згідно з рішенням суду, митрополит Павло також має носити електронний браслет і не може спілкуватися з віруючими.
"Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року Петро Лебідь (митрополит Павло) вирішив виправдовувати агресію РФ, будучи намісником Києво-Печерської лаври шляхом спілкування з парафіянами монастиря", - заявляв прокурор, звинувачуючи підозрюваного.
по темі
У другому місяці весни буде багато православних свят. Серед найважливіших - Благовіщення Пресвятої Богородиці та Світле Христове Воскресіння, Великдень
Росіяни сьогодні вночі, 28 березня, випустили по Києву близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі
У Києві пізно увечері у понеділок, 27 березня, пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Вільнюса, яку очолює мер міста Реміґіюс Шимашюс
У Києві та області скасували стабілізаційні відключення електроенергії