Шевченківський районний суд у Києві обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Про це повідомляє спілка православних журналістів у Telegram.

Згідно з рішенням суду, митрополит Павло також має носити електронний браслет і не може спілкуватися з віруючими.

"Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року Петро Лебідь (митрополит Павло) вирішив виправдовувати агресію РФ, будучи намісником Києво-Печерської лаври шляхом спілкування з парафіянами монастиря", - заявляв прокурор, звинувачуючи підозрюваного.