Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі словацьким колегою Ярославом Надєм. Однією з тем обговорення стала модернізація артилерії.

За даними відомства, міністри також обговорили експлуатацію артилерійського озброєння, навчання наших воїнів та розширення програм підготовки для різних військових спеціальностей.

Чиновники провели зустріч з українськими військовими та дізналися про досвід використання західного озброєння, зокрема словацького, на полі бою. Надь відзначив героїзм та дух бійців ЗСУ.

"Словаччина підтримує українське військо так, наскільки це можливо. Як міністр оборони докладу максимум зусиль, щоб артилерійські системи вдосконалювалися, адже ми також вивчаємо надану вами інформацію з фронтів війни. Це правда, що найкращий тест чи випробування - це поле битви. Бажаю всім українським воїнам сил, мужності та вірю, що Україна переможе", - заявив словацький міністр.

При цьому Резніков нагородив Надя медаллю "За розвиток військової співпраці".