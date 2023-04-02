Данілов про заяви путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі: Китай не дозволить [ Редагувати ]
Джерело: РНБО
Заяви кремлівського диктатора володимира путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Суспільного.
"Ніякого розміщення ядерної зброї у Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу. Чи надасть КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні", - сказав посадовець.
Данілов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні москві.
"Заяви Путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, який направлений на те, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах РФ", - пояснив секретар РНБО.
За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.
"Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Москви, яка завжди для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу", - додав Данілов.
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