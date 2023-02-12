У Білій Церкві двоє чоловіків провалилися під лід (фото, відео) [ Редагувати ]
У Білій Церкві двоє чоловіків провалилися під кригу, одного вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС Київської області.
У суботу, 11 лютого, о 16:53 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в місті Біла Церква на річці Рось людина провалилася під кригу.
Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що на середині річки у воді знаходяться двоє людей, які потребують допомоги.
За допомогою човна та рятувальної мотузки потерпілих дістали з води, після чого відразу передали їх медикам для надання першої медичної допомоги.
Нажаль, одного з потопельників, 1973 року народження, врятувати не вдалося, іншого - госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2 з попереднім діагнозом - переохолодження.
по темі
На водоймі Житомирщини врятували вагітну жінку, яка провалилася під лід. Подія сталася у м. Бердичів на річці Гнилоп’ять
Нещодавно з Донеччини повернулися чернівецькі рятувальники і замість відпочинку - рушили до шкіл. Дітям - переселенцям, які повертатимуться з батьками у визволені регіони, вони пояснюють, як уберегтися від вибухівки.
На Київщині, на річці Десна, став танути лід. Тисячі крижин збиваються в купи та утворюють затори, а відтак селянам, що живуть біля річки, вода потекла просто у двори!
Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком "сюрпризів". 9 гранат, пістолет, 2 автомати - саме так нападник і розгулював містом
У турецькому Іскендеруні з-під завалів врятували жінку з України та її 4-річного сина. Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Жінка вже тривалий час мешкає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється