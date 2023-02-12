На Росі двоє чоловіків провалилися під кригу

У Білій Церкві двоє чоловіків провалилися під кригу, одного вдалося врятувати. Про це повідомляє ДСНС Київської області.

У суботу, 11 лютого, о 16:53 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в місті Біла Церква на річці Рось людина провалилася під кригу.

Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що на середині річки у воді знаходяться двоє людей, які потребують допомоги.

За допомогою човна та рятувальної мотузки потерпілих дістали з води, після чого відразу передали їх медикам для надання першої медичної допомоги.

Нажаль, одного з потопельників, 1973 року народження, врятувати не вдалося, іншого - госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2 з попереднім діагнозом - переохолодження.