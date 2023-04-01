У Львові в квартирі вибухнула граната, є жертви [ Редагувати ]
У багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух бойової гранати, внаслідок якого загинула людина. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
31 березня близько 22.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові. На місці події працювали вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до 15 років.
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