У багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух бойової гранати, внаслідок якого загинула людина. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

31 березня близько 22.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові. На місці події працювали вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до 15 років.