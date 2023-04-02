Обстріл Костянтинівки: кількість поранених збільшилась [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 квітня заявив про те, що кількість поранених людей внаслідок російського удару по Костянтинівці зросла до 11.
Ще шість людей в результаті обстрілу - загинули.
Сьогодні російські терористи знов ударили по Костянтинівці Донецької області, по звичайних житлових кварталах. Шість людей убито цим російським обстрілом: три жінки, три чоловіка. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.
Він також повідомив, що в результаті обстрілу поранення отримали 11 осіб. Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що станом на 17:00 неділі, 2 квітня, постраждали 10 осіб.
по темі
У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін
Минулої доби окупанти 34 рази обстріляли Херсонську область
За минулу добу окупанти 67 разів обстріляли територію Херсонської області
У середу, 22 березня, під час обстрілу Запоріжжя окупанти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці
У неділю зранку, 19 березня, окупанти обстріляли Сумську область з мінометів