Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 квітня заявив про те, що кількість поранених людей внаслідок російського удару по Костянтинівці зросла до 11.

Ще шість людей в результаті обстрілу - загинули.

Сьогодні російські терористи знов ударили по Костянтинівці Донецької області, по звичайних житлових кварталах. Шість людей убито цим російським обстрілом: три жінки, три чоловіка. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.

Він також повідомив, що в результаті обстрілу поранення отримали 11 осіб. Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що станом на 17:00 неділі, 2 квітня, постраждали 10 осіб.