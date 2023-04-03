Американська компанія SpaceX здійснила 2 квітня запуск ракети-носія з 10 супутниками для відстеження ракетних запусків. Про це йдеться у заяві Агентства космічного розвитку (АКР) Пентагону.

Запуск ракети-носія Falcon 9 з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія) відбувся о 07:29 за місцевим часом (16:29 за київським часом). Спочатку запуск був запланований на 30 березня, але був перенесений з технічних причин.

На навколоземну орбіту виведені перші 10 апаратів, які увійдуть до угруповання супутників, яке створюється американськими військовими для відстеження ракетних запусків. Загалом до нього має увійти 28 супутників, наступний запуск планується у червні поточного року.

Як випливає із заяви АКР, супутники будуть розміщені на орбіті заввишки майже 1 000 км. Космічні апарати, запущені на користь Пентагону, забезпечуватимуть зв'язок, передаватимуть дані для вказування цілей, а також здійснюватимуть попередження та відстеження ракетних запусків.