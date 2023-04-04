З фантастичних фільмів вони перекочували на реальне поле бою.

Чотириста тисяч гривень розраховують зібрати українські художники для ремонту парку тренувальних дронів навчального центру для підготовки операторів БПЛА. Виставка "Очі перемоги", присвячена ролі безпілотників у ході війни, відкрилася в Одесі. В експозиції роботи топових художників України, які можна придбати, щоби допомогти військовим.

З фантастичних фільмів вони перекочували на реальне поле бою. Війну в Україні фахівці звуть першою справжньою війною дронів. Безпілотні летальні апарати виконують аеророзвідку та бойові завдання. Готувати фахівців з керування дронами Україні довелося в рекордні строки.

Цей центр підготовки операторів БПЛА рік тому відкрили ентузіасти. Спершу використовували для навчання власні дрони. Згодом, завдяки волонтерам, створили тренувальну базу. Це і навчальні безпілотники кількох типів, і спеціальні симулятори.

За рік центр випустив півтори тисячі курсантів. Більшість з них - військові. Представники різних підрозділів, які мають на озброєнні дрони, і потребують кваліфікованих операторів. Нині тут готують фахівців за трьома напрямами: мультиротори, ФПВ-дрони та літачки. І збираються відкривати четвертий.

Юрій, інструктор школи БПЛА:

Це - літачки-ФПВ. Тобто, оператор в шоломі доданої реальності керує літачком. Він направляється в один бік. Ціль в у нього одна.

Серед інструкторів - люди з реальним бойовим досвідом. Сергій пішов на фронт добровольцем.

Сергій, інструктор школи БПЛА:

Так, було страшно. Відверто. Всім страшно. Немає людей, які не бояться. Рішення приймаєш - їдеш.

До війни Сергій ніколи не керував дроном. Але швидко навчився і засвоїв, що оператор - це відповідальність не тільки за себе, а й за свою команду.

Сергій, інструктор школи БПЛА

Я би загинув, то ладно. А хлопці, які їхали за мною, вони розуміли: там, де я ходжу, то вони йдуть по моїх слідах. Я їх веду на точку. Ось, за них було внутрішньо більш страшно, ніж за себе.

Тепер Сергій навчає курсантів не механічно керувати безпілотниками, а й дечого більш складного.

Сергій, інструктор школи БПЛА:

Прийняти рішення їхати на нову точку - і там відпрацювати. Там, де ти не знаєш нічого і тобі треба дістатися саме туди, де ти зможеш відпрацювати. От це, мені здається - найважче для оператора.

Навчити керувати безпілотником, кажуть інструктори, можна будь-кого. Але є "мирний" досвід, який стає в пригоді.

Юрій, інструктор школи БПЛА:

Найбільш підготовлені до цієї справи дійсно геймери. Також музиканти, тому що вони вміють керувати своєю лівою та правою руками. Як на гітарі: одна - бере, а інша - грає мелодію. Тому що у вас в руках пульт і треба керувати двома руками, керувати стіками.

Є певні вимоги й до стану здоров'я майбутнього оператора дрона.

Юрій, інструктор школи БПЛА:

Для ФПВ, наприклад, дуже важливо мати гарний вестибулярний апарат. Тому що, коли ви вдягаєте окуляри доданої реальності. Є такі випадки у нас, що люди втрачають свідомість. Вони знімають шолом - їх починає хитати.

Гарними операторами стають телевізійники. Микита у мирному житті знімав кліпи та рекламу. Тож мав великий досвід керування дронами. Першою роботою під час війни став кліп гурту Калуш "Стефанія", який показав українську трагедію всьому світу.

Микита Прийменко, інструктор школи БПЛА:

Ми - одні з перших, хто офіційно зміг злетіти на дронах в Ірпені, Бучі. І зафільмувати цей жах. Ми безпосередньо знімали, щоб показати людям, що там відбулось. Не всі можуть уявити, цей жах, який там трапився.

Нині Микита навчає військових керувати безпілотниками. Звісно, тренуються на моделях, які значно дешевші за бойові.

Микита Прийменко, інструктор школи БПЛА:

Підбираємо такі моделі, на яких буде дуже схоже управління. І на яких можна показати ази управління.

Проте, навіть такі навчальні безпілотники виходять з ладу та потребують ремонту. Допомогти центру зібрати кошти на реновацію парку дронів вирішили одеські галеристи та 12 топових художників України. Свій проєкт назвали "Очі перемоги". Виставка-продаж, окрім художньої цінності, має конкретну мету.

Олександр Заклецький, куратор проєкту "Очі перемоги":

Суто практична ціль - назбирати 400 тисяч гривень, для того шоб покращити умови тренування воїнів ЗСУ в школі для пілотів безпілотників.

Олена Велика, керівниця творчого простору "Діалоги":

Наші гості можуть придбати репродукції, ціни від 8 до 12 тисяч гривень. А також в нас є календарі.

Інструктори школи приїхали до Одеси підтримати виставку. Розповіли: беруть на навчання і цивільних, які бажають підготуватися до майбутньої мобілізації. Наполягають: жодні знання на фронті не будуть зайвими.

Микита Прийменко, інструктор школи БПЛА:

Йдіть, йдіть - навчайтеся. Бо, коли призвуть, у вас буде якась база по такмеду, по навичках злагодження зі зброєю, мінна справа, якщо є можливість - йдіть до нас вчиться на мультироторах.

А після Перемоги, впевнені хлопці, наші оператори безпілотників з реальним бойовим досвідом стануть гідними інструкторами для багатьох армій світу.