"Вступ Фінляндії до НАТО - сигнал про необхідність членства України" - Кулеба [ Редагувати ]
У вівторок, 4 квітня, глава МЗС Дмитро Кулеба в Брюсселі заявив про те, що вступ Фінляндії до НАТО дає чіткий сигнал про те, що необхідне й членство України в Альянсі.
Це питання ми сьогодні піднімемо під час переговорів у Брюселі.
За його словами, повноправне членство України в НАТО є найкращим способом гарантувати стратегічну безпеку всього євроатлантичного простору, "в цьому зацікавлена як наша держава, так і весь Північноатлантичний альянс".
Україна і НАТО потребують одне одного. Немає кращого рішення для гарантування стратегічної безпеки євроатлантичного простору, ніж повноправне членство України в Альянсі.
Міністр своєю чергою висловив окрему вдячність Генеральному секретареві за скликання Комісії Україна-НАТО.
Проведення Комісії Україна НАТО є не лише символічною, але і важливою з політичної та практичної точки зору подією.
Глава МЗС підкреслив - основна мета переговорів сьогодні - пришвидшення постачання військової допомоги, яка вже була обіцяна Україні, насамперед артилерійських боєприпасів, броньованих машин, і всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу.
Ми також обговоримо стратегічні плани з забезпечення стабільної підтримки України з боку держав-членів НАТО.
Кулеба привітав Фінляндію зі вступом до НАТО і наголосив, що Україна переслідує аналогічну мету.
Однією з основних тем переговорів сьогодні буде членство України в НАТО. Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: прийшов час переглянути старі стратегії і переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, аніж членство України в Альянсі.
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