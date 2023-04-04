У вівторок, 4 квітня, глава МЗС Дмитро Кулеба в Брюсселі заявив про те, що вступ Фінляндії до НАТО дає чіткий сигнал про те, що необхідне й членство України в Альянсі.

Це питання ми сьогодні піднімемо під час переговорів у Брюселі.

За його словами, повноправне членство України в НАТО є найкращим способом гарантувати стратегічну безпеку всього євроатлантичного простору, "в цьому зацікавлена як наша держава, так і весь Північноатлантичний альянс".

Україна і НАТО потребують одне одного. Немає кращого рішення для гарантування стратегічної безпеки євроатлантичного простору, ніж повноправне членство України в Альянсі.

Міністр своєю чергою висловив окрему вдячність Генеральному секретареві за скликання Комісії Україна-НАТО.

Проведення Комісії Україна НАТО є не лише символічною, але і важливою з політичної та практичної точки зору подією.

Глава МЗС підкреслив - основна мета переговорів сьогодні - пришвидшення постачання військової допомоги, яка вже була обіцяна Україні, насамперед артилерійських боєприпасів, броньованих машин, і всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу.

Ми також обговоримо стратегічні плани з забезпечення стабільної підтримки України з боку держав-членів НАТО.

Кулеба привітав Фінляндію зі вступом до НАТО і наголосив, що Україна переслідує аналогічну мету.