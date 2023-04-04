Фінляндія офіційно стала членом НАТО [ Редагувати ]
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Фінляндія сьогодні, 4 квітня офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу. Прапор країни буде піднятий біля штаб-квартири НАТО.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен на церемонії обміну документів між Фінляндією і Альянсом.
Таким чином, країна стала 31-м членом блоку.
Генсек НАТО прокоментував вступ Фінляндії до Альянсу.
"путін хотів закрити двері до НАТО, але у відповідь отримав інше. Наші двері відкриті", - заявив Єнс Столтенберг.
Зазначимо, що міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто передав державному секретарю США Ентоні Блінкену документ про вступ Фінляндії.
Після цього запланована спільна прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга і президента Фінляндії Саулі Нііністьо.
В Брюсселі відбудеться спеціальна церемонія, а біля штаб-квартири НАТО піднімуть прапор Фінляндії.
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