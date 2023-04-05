У центрах служби крові по всій Україні бракує донорів, які мають кров резус-негативної належності. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У центрах служби крові чекають донорів крові резус-негативної належності! Cтале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки.

Завдяки підтримці українців вдалося достатньо збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові.

Проте серед нас, як і серед всього населення Європи, лише 14% мають кров резус-негативної належності. Відповідно і кількість донорів резус-негативного фенотипу - невисока.

У МОЗі звертають увагу, що в критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим з будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи.

Тому важливими є сталі запаси компонентів крові усіх груп і резус-належності. Щоб здати кров, необхідно зателефонувати до центру крові у вашому місті або найближчому до вас.

Актуальні телефони центрів крові доступні за посиланням.