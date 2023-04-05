Черкаське ТРО отримали 10 вантажівок підвищеної прохідності від місцевих волонтерів та керівництва ОВА (відео) [ Редагувати ]
Черкаські підрозділи ТРО отримали 10 вантажівок підвищеної прохідності в якості волонтерської допомоги. Таку допомогу організувало військове керівництво області спільно з підприємцями регіону.
Найбільш очікуване використання - мобільні мінометні розрахунки. Таку оцінку дав команди черкаської бригади ТРО Анатолій Стуженко.
Ми працюємо у тісній співпраці з військовою адміністрацією. Такого розуміння як у нас із Ігорем Табурцем ще треба пошукати. Він як людина військова розуміє всі наші потреби з пів-слова. Тому, коли обговорювали наші поточні проблеми і зокрема роботу мобільних груп, вийшли на такий формат взаємодії з бізнесом.
Ці 10 вантажівок підвищеної прохідності регулярно будуть робити бавовну нашим ворогам і рятувати життя нашим бійцям. Не величезна і головне, своєчасна допомога.
На думку керівника Черкаської ВА Ігоря Табурця, нинішня партія волонтерської допомоги є свідченням успішної координації місцевого соціально відповідального та патріотичного бізнесу.
Ми всі сьогодні в одному окопі. Але ми тут маємо думати ще й на перспективу. Наше завдання і ворога подолати і життя хлопців зберегти. Слава Богу це розуміє і черкаський бізнес. Тому і вийшли ми на таку ефективну співпрацю. Далі буде!
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