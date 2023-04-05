Черкаські підрозділи ТРО отримали 10 вантажівок підвищеної прохідності в якості волонтерської допомоги. Таку допомогу організувало військове керівництво області спільно з підприємцями регіону.

Найбільш очікуване використання - мобільні мінометні розрахунки. Таку оцінку дав команди черкаської бригади ТРО Анатолій Стуженко.

Ми працюємо у тісній співпраці з військовою адміністрацією. Такого розуміння як у нас із Ігорем Табурцем ще треба пошукати. Він як людина військова розуміє всі наші потреби з пів-слова. Тому, коли обговорювали наші поточні проблеми і зокрема роботу мобільних груп, вийшли на такий формат взаємодії з бізнесом.

Ці 10 вантажівок підвищеної прохідності регулярно будуть робити бавовну нашим ворогам і рятувати життя нашим бійцям. Не величезна і головне, своєчасна допомога.