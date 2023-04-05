В Україні стартувала онлайн-реєстрація для участі в НМТ: як готуються випускники в умовах війни [ Редагувати ]
Цього тижня в Україні стартувала онлайн-реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Останній запровадили замість ЗНО торік, у зв'язку із воєнним станом. Чи почали готуватися юні українці до тестування? І як вони це роблять в умовах війни? Дивіться у сюжеті
У Софії майже щодня по сім уроків в школі. Вдома кілька годин на відпочинок, і знову за книжки. Дівчина у випускному класі. Тож активно готується до національного мультипредметного тесту.
Це мої друковані варіанти підготовки до НМТ, і тут є з різних предметів. Як з української мови, так і з англійської, і з математики.
Цьогорічне підсумкове оцінювання складається із трьох предметів. Два з яких обов'язкові - українська мова і математика, ще один із п'яти на вибір - іноземна, історія України, біологія, хімія чи фізика. Софія обрала англійську.
Софія Іващенко, учениця 11-го класу:
Я обожнюю мови, мені подобаються гуманітарні науки. І тому я буду йти в цей нахил більше. Я від 5 класу поглиблено вчу англійську мову, і мені буде легше здавати її.
Готуватися до тестування Софія почала з початку навчального року. Спершу було трішки важко, розповідає. І не стільки фізично, як морально. Адже навчання в школі було дистанційним. За парти повернулися лише після нового року.
Софія Іващенко, учениця 11-го класу:
Ми не бачили вчителів, у нас не було живого спілкування. Тоді почалися відключення світла, не було можливості навіть онлайн займатися.
Також Софія має по одному заняттю на тиждень з репетиторами - математики, української та англійської. А також займається самостійно.
Софія Іващенко, учениця 11-го класу:
Загалом 90 відсотків проводжу сама, тобто в мене є безліч курсів, у мене є вебінари, які я прослуховую. Програми на телефоні, які, до речі, дуже класні. Ти вибираєш собі сама теми, які не знаєш.
Різноманіття онлайн-курсів і підручників для підготовки до тестування цьогоріч просто вражає, каже школярка. І головне - більшість із них - безкоштовні.
Софія Іващенко, учениця 11-го класу:
У нас є можливість доступу до великої кількості сайтів, на яких така база знань, і ми можемо вчитися самостійно. Вчитель бере і розбирає кожну тему безкоштовно.
Нещодавно МОН опублікувало демонстраційні варіанти національного тесту. І Софія вже перевірила свої знання з усіх трьох предметів.
Софія Іващенко, учениця 11-го класу:
Я найкраще склала з української мови. Це в мене був найвищий бал. У мене із 32 було 30. Це доволі високий бал.
Досить добре склали пробні тести й решта однокласників Софії, каже вчителька української мови й літератури.
Марія Луців, вчителька української мови та літератури:
Мусимо виходити якось із цієї ситуації, щоб діти все ж таки підготувалися до цього мультитесту. Це весь навчальний матеріал, починаючи із 5 класу і закінчуючи 9 класом. Я робила презентації, надсилала їм в Classroom, де вони є всі зареєстровані.
А вчителька математики навіть організував заняття в позаурочний час.
Софія Іващенко, учениця 11-го класу:
Вчитель зі своєї ініціативи проводить підготовку до НМТ. Це 8 урок, додатковий, без оплачених годин. За бажанням дітей, це твій час - це ти залишаєшся на 8 урок.
Цьогорічні завдання, трохи складніші за торішні, кажуть педагоги.
Марія Луців, вчителька української мови та літератури:
Цьогоріч тест ускладнили, уже вони взяли деякі елементи із ЗНО, яке побудували по-новому. Торішній мультитест був побудований тільки на тестах. Цьогоріч уже зробили роботу з текстом.
Реєстрація на національний мультипредметний стартувала третього квітня. Софія вже заповнила реєстраційну форму. І далі має отримати сертифікат, що є учасником НМТ.
Софія Іващенко, учениця 11-го класу:
Має проходити все в такому форматі, що ти, коли реєструєшся, обираєш собі місце, це, до речі, може бути й закордоном. На кожен предмет в тебе є по годині. Якщо ти складаєш його швидше, наприклад, українську мову я написала за 30 хв, я собі можу розподілити той час, що в мене залишився на інші предмети.
Задля безпеки учнів, тестування з усіх трьох предметів проходитиме за один день. Але буде дві сесії: основна - з 5 по 23 червня та додаткова - з 11 по 24 липня.
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