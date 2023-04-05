Людям з інвалідністю складно знайти роботу. Закладені у законодавстві квоти для підприємців працюють лише частково. А люди із важкими станами практично не мають шансів зайняти вакансії.

Чи не єдине місце, де особи з інвалідністю можуть реалізувати себе професійно та соціально, це підприємства створені громадськими організаціями. На одному з таких побувала Вікторія Балицька.

У цьому невеличкому цеху з виготовлення щіток працюють лише люди з вадами зору. Їхні очі - це пальці рук, якими вони вправно набивають щетину у дерев'яні заготовки.

Це щітка, вона називається "Їжак круглий". Але взагалі ми щітки різних видів робимо.

Петро працює на підприємстві четвертий місяць. До цього намагався знайти більш кваліфіковану роботу, однак чоловіка нікуди не брали, бо він незрячий.

Петро Думич, незрячий працівник підприємства УТОС:

Світло, де вікно, я бачу, а вас не бачу. Трошки іншу я хотів роботу знайти, щось інше таке більш високооплачуване, але нічого не знайшов. Бо нема роботи для інвалідів. Роботи немає.

Менеджером на цьому підприємстві, яке створило українське товариство сліпих, працює Олег Краївський. Він бачить, але недостатньо для роботодавців.

До того, як влаштуватися на УТОС, чоловік шукав роботу 6 років і надсилав резюме більше сотні разів.

Олег Краївський, менеджер з постачання та збуту продукції підприємства УТОС:

Дуже часто нічого не відповідали. Ту ж ще історія така, що у стандартному резюме практично ніде вказати якісь отакі особливості типу зору чи щось отаке. Відповідно, навіть якщо ти проходив за якимись параметрами, то потім на співбесіді по-різному тебе відсівали, але таки відсівали.

Щороку до центру зайнятості Львівського району звертається в пошуках роботи в середньому близько півтори тисячі людей з інвалідністю.

Олег Рісний, директор центру зайнятості Львівського району:

Від 10 до 20 відсотків наших клієнтів - це є особи з інвалідністю. З різними групами, нозологіями.

У 2023 на облік стало вже 380 осіб. 41 людину вдалося влаштувати на роботу.

Олег Рісний, директор центру зайнятості Львівського району:

Законодавством передбачено умови, що роботодавець має мати певний відсоток осіб з інвалідністю у своєму штаті. І деякі роботодавці не мають достатнього рівня і намагаються його досягти.

Підприємці мають виділяти для людей з інвалідністю 4 відсотки штату й адаптувати під кожного такого працівника робочі місця.

Олег Рісний, директор центру зайнятості Львівського району:

Мабуть, 90 відсотків осіб з інвалідністю, які є нашими клієнтами, воно зовнішнього не проявляється. Тобто мінімум в нас є осіб, які є або незрячі, або з вадами слуху, або з вадами опорно-рухового апарату.

Робота для людей з інвалідністю - це не лише спосіб заробити, але й можливість уникнути соціальної ізоляції.

Петро Думич, працівник підприємства УТОС:

Дивіться, тут наш колектив, тут ми можемо поспілкуватися, посміятися, і відповідно щось заробити. Якісь прибутки невеликі, зарплати великої немає. Але якщо ти йдеш на роботу, то воно будує людину. Якийсь інтерес до життя виходить тоді.

На підприємстві, яке Товариство сліпих створило для своїх членів, виготовляють щітки та картонні упаковки. Але з початком повномасштабної війни справи цього скромного соціального бізнесу погіршилися.

Андрій Стегніцький, директор підприємства Українського товариства сліпих:

Подорожчання сировини, це так само накладає підняття вартості продукції. І від того частково зменшується попит.

Але, крім війни та економічних криз, перепоною для людей з інвалідністю залишається банальний щоденний побут. Адже навіть якщо пощастить знайти роботу, то на неї ще треба добратися.