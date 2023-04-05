Весняний контрнаступ ЗСУ: наскільки він реальний (ексклюзив) [ Редагувати ]
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Контрнаступ Збройних сил України може розпочатися цієї весни. Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" наголосив на кілька важливих нюансах.
"Коли саме розпочнеться контрнаступ - це знає тільки Генеральний штаб ЗСУ. Генштаб володіє значно більшим об'ємом інформації. Але можу сказати, що у нас є всі шанси почати контрнаступ цієї весни", - каже експерт.
Він додав, що мають ознаки не тільки з боку можливостей ЗСУ, а і з боку того, в якому стані знаходяться окупанти.
"Важливо, в якому стані знаходяться підрозділи російсько-окупаційні війська по кожному плацдарму та який характер бойових дій вони ведуть", - додав він.
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