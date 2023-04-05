Шість "Леопардів", які Іспанія пообіцяла відправити Україні, залишать країну в другій половині квітня, заявила міністр оборони країни Маргарита Роблес. Загалом країни НАТО мають намір передати Україні 160 одиниць німецької бронетехніки. Частина "Леопардів" та "Челенджерів" вже прибули. Продовжить тему Михайло Манилюк.

Артилерія та ракетні комплекси, танки та авіація! Від самого початку повномасштабної війни в Україні росія застосовує всю можливу зброю, не шкодує солдатів. Вони спустошують та перетворюють на руїну міста і села. Стримати таку потужну навалу нашим воїнам допомагає віра в Україну, майстерність ведення бою та, звісно, потужне озброєння!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ще до початку 2023 року росія планувала черговий потужний наступ - і дійсно, за Бахмут, Вугледар, Авдіївку останніми місяцями тривають потужні бої. Україна своєю чергою будувала плани, як зупинити путінську орду та відвоювати захоплені ворогом території. Держави-партнерки, будуючи плани на новий рік, зокрема, планували чергові - значно потужніші партії зброї для України. Танки та БМП, системи ППО та самохідні артустановки. Все те, без чого не захистити цивілізований світ від чорної російської навали. І ця техніка поступово надходить.

Танки Leopard 2 - вже в Україні. Про це офіційно заявили уряди Португалії, Польщі, Німеччини. Скільки точно - не відомо. Але йдеться про десятки машин.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Ті ж німці вони поставили 18 танків, дехто поставив 4-6. Загалом, досить невелика кількість, але потрібно говорити про те, що вони якісно - на голову вищі ніж російські танки, тому можуть переломити ситуацію.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Німецькі "Леопарди" здатні вражати противника з високою точністю на відстані до п'яти кілометрів, навіть уночі. Вони вміють швидко рухатися на полі бою, причому і вперед, і назад. Мають кілька шарів броні. Російські танкісти про роботу на такій техніці можуть хіба що мріяти.

Танк "Челенджер". Це вже витвір британського оборонпрому. І щонайменше 14 таких бойових машин - уже на озброєнні української армії.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Це неймовірно, Бене, міністре оборони Великої Британії, це дуже хороший танк. Велика подяка від України - Сполученому королівству!

Аби навчитися керувати танками "Челенджер", українські бійці їздили до Великої Британії. Адже це розумна техніка для добре підготовлених воїнів. Майже неперевершена у точності та захисті.

Максим Глущенко, військовослужбовець Збройних сил України:

Лоб башні непробиваємий, у русні немає шансів пробити лоб башні. З боку хай спробують зайти, збоку підійти також неможливо зайти до цього танка. Лазерний приціл, який відбиває на 2 тисячі бронебійним снарядом спокійно.

На новини про постачання нової потужної зброї до України росія приготувала власну відповідь. Почала знімати з консервації та відправляти ешелонами на фронт танки виробництва ще середини минулого століття. Принаймні про таке свідчать дані міжнародних медійників-розслідувачів.

Михайло Манилюк, кореспондент:

У танкових дуелях в росіян просто немає шансів - наголошують військові експерти! Навіть якщо вони розконсервують та виведуть на передову всі свої старезні 54-ки, на полі бою це нагадуватиме напад зграї комах на дракона, що дихає вогнем.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

російські танки, я вважаю, не мають жодних шансів, навіть якщо вони будуть мати чисельну перевагу. У нас є приклади коли наші танкісти на танках Т-64 модернізованих знищували не одну бойову машину російських військ. А уявіть що це буде з "Челенджер" чи з "Леопардом 2", я вже навіть не кажу про "Абрамс".

Танки "Абрамс" - виробництва США вважаються найсучаснішими з усіх, запропонованих Україні. Машина майже не має недоліків ні у захисті, ні у влучності, ні у швидкості. Втім Сполучені Штати Америки своїх броньованих звірів поки що лише обіцяють нам надіслати.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Танків іноземного виробництва Україні поки що недостатньо для того, щоб перехопити ініціативу та впевнено наступати - наголошують у Генштабі. Для перемоги над ворогом нам потрібні сотні танків і бронемашин. Офіційний Київ постійно звертається до урядів держав-партнерок - з проханням не затягувати з постачанням озброєння.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ніхто не знає, скільки ще триватиме війна та які битви дадуть нам успіх швидше, але ясно, що якщо в нашій співпраці не буде зволікань, якщо наші з вами сили будуть рішуче спрямовані на перемогу, то й перемога буде вже цього року. Важливі не тільки місяці, а й дні. І чим швидше ми діємо, тим більше життів рятуємо.

Окрім танків, Україна вже отримала німецькі БМП Мардер, броньовані машини Страйкер та Кугуар від Сполучених Штатів. Очікуємо на бойові машини піхоти Бредлі та шведські СІ-ВІ-90 (CV90).

Михайло Манилюк, кореспондент: