Скандал, якого ще не бачила Америка. За останню добу 45-й президент США, Дональд Трамп побував і під формальним арештом, і вислухав кримінальні звинувачення, і заявив про "змову" і "політичні переслідування". Що відбувається навколо нього? І головне - чи завадить це Трампу за рік знову балотуватися в президенти? Все з'ясував наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Якщо ви скучали за перекритими дорогами, мітингами й сутичками, яких країна не бачила із часів минулих виборів, то "Welcome to New York".

Сказати, що преси багато - нічого не сказати. Для репортерів відгороджують окреме місце на тротуарах, щоб натовп затоптав, але і цих "прес резервацій" вже замало. У Голлівуді люблять говорити: "Все піар, окрім некролога".

І у випадку із судом над Дональдом Трампом це на 100 відсотків так. Те, що, мабуть, замислювалося як показовий процес, перетворилося на агітаційне шоу. Де всі, хто чекав роки правління Байдена і скаржився максимум дружині на кухні - знову в центрі уваги й на всіх телеканалах. Як і їхні опоненти.

Трампа не можна карати, щоб він там не зробив! - Він десятиліттями злочини творить, він податків ховається, а порнозіркам платить! - Не буде ніякого суду! Трамп через все пройде. - А я зараз святкую! Відповідальність! Бо вони всі завжди "невинуваті"!

У суді знімати не можна. І все, що ми бачили в середині - кілька знімків, які дозволили зробити фотографам. Трамп тримається, але помітно нервує. У підсумку йому висунути обвинувачення із 34-х статей. Всі вони стосуються епізодів, коли перед президентськими виборами, коли Трамп балотувався вперше, платили за мовчання всім, хто міг би розповісти про політика щось негативне. Зокрема ж і тій порнозірці, із якою Трампу приписують роман. Він це спростовує. Коли "Fox News" передав, що 45-му президенту тепер загрожує 136 років у в'язниці - натовп, де слідкували за процесом онлайн, шоковано закричав.

Але це теж перебільшення чи, можливо, частина вистави, оскільки тут же джерела в прокуратурі повідомили відомому американському журналісту Майклу Ізікову, що максимальне покарання - 4 роки в'язниці, але тих, кого судять за цими статтями вперше - взагалі ніколи не відправляють за ґрати; максимум дають "умовне". Але адвокати теж про це не кажуть: обом сторонам потрібні пристрасті, драма, і як підсумок - голоси на виборах "За" чи "Проти". Трампа.

Тодд Бланш, адвокат Трампа:

Ви питаєте, яка його реакція? А чого ви чекаєте? Він реагує, так само як будь-хто реагував би на його місці. Шокований, в емоціях. Але знаєте що? Він водночас і мотивований, його це не зупинити!

Адвокати кажуть: немає ані складу злочину, ані доказів. Водночас Федеральний прокурор переконує, що існує й одне, і інше.

Елвін Брегг, прокурор окружної прокуратури Манхеттену:

Докази покажуть, що він робив, ховаючи злочини, пов'язані із виборами 16-го року!

Обидва - емоційні, переконливі, обидва - висококласні юристи. І люди зараз вірять не фактам, а просто слухають лише те, чиє переконання їм самим є близькими. А от щодо преси, то заголовки теж кардинально протилежні. Від "Ганебна вистава" до "Торжество справедливості".

А факти. Кожен трактує їх на свій лад. Один лише приклад. ЗМІ просто кричали: "Трамп заарештований". А насправді це арешт суто формальний, який існує "на папері", поки в суді не зачитають обвинувачення. І далі йди собі на всі чотири сторони.

Дональд Трамп так і зробив. Після завершення засідання Трамп повернувся у Флориду, де його вітали як героя.

Згодом вийшов до преси й прихильників, говорив про політичні переслідування і бажання не допустити, щоб він знову очолив державу. Накинувся на суддю.

Я маю суддю, який є «трампоненависником», його дружина та родина «трампоненависники»; його дочка працює на Камалу Харріс, а зараз отримує гроші від кампанії Байдена - і багато!

Улюблений і найрейтинговіший серіал Америки "Трамп проти Байдена" знову повернувся на екрани. І триватиме він тепер весь рік, а то і наступний.

Чергове засідання суду у грудні. Слухання будуть у 2024, у той самий момент, коли паралельно американці обиратимуть кандидатів у президенти від республіканців. І весь цей час у Трампа залишається можливість не платити за рекламу, а бути на всіх екранах, бо його вчергове звинувачують. І у його противників - викликати, наприклад, на допит чи на слухання в день, коли у нього будуть важливі дебати.

І це політичне перетягування каната всім наче і на руку. Всім, але не Америці. І точно не Україні, якій потрібен фокус на війні, а не на внутрішніх американських чварах.